Traffico Roma del 24-04-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e lavori di rifacimento del manto stradale in via dei Castani con limitazioni alla viabilità lavori in via di Settecamini con viabilità deviata nel quadrante sud della città chiusura su via Marcello Garosi per alberi anti chiusa per lavori stradali anche via Torcegno oggi fino alle 18 e domani dalle 9 alle 18 gara ciclistica Gran Premio della Liberazione il percorso interessa via delle Terme di Caracalla viale di Porta Ardeatina Piazzale Ostiense viale Giotto durante la gara delle strade interessate sono chiuse alIn collaborazione con Luce Verde infomobilità