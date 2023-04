Totti e la “gita fuori porta” a Madrid | “Il Real è la mia seconda squadra”

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'ex attaccante fa visita a Ancelotti e ammette l'amore per il, sempre secondo a quello per la Roma ovviamente

Il problema è che die Ilary non si sapeva, poi loro sono andati a un parco giochi a Castelgandolfo e durante lafanno una litigata bestiale. Mi viene raccontato e io a quel punto capisco ...fuori porta che per souvenir ha un bel ritratto della "nuova" famiglia, senza Francesco. Anzi le foto sono due: la prima in bianco e nero sul lungomare e di sfondo il Vesuvio, l'altra a ...... poi la domenica ina Ostia Ilary Blasi sembra sempre più lontana dalle beghe relative alla separazione dall'ex marito Francesco. La conduttrice 41enne con il fidanzato Bastian è felice . ...

Ilary Blasi, la foto di famiglia a Pasqua: frecciatina per Totti Today.it

L'ex attaccante fa visita a Ancelotti e ammette l'amore per il Real Madrid, sempre secondo a quello per la Roma ovviamente ...A Specchio: «I grandi quotidiani hanno aspettato me per scrivere la storia di Ilary e Totti. Scrivere a Roma male di Totti significa perdere 20mila copie». Su Specchio un’intervista a Roberto D’Agosti ...