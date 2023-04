(Di lunedì 24 aprile 2023) "Conallapuò arrivare il piùpossibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francescoa Dazn nel post partita di Atalanta ...

Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francescoa Dazn nel post partita di Atalanta -...Pur deluso dalla sconfitta, José Mourinho si è detto molto soddisfatto della prestazione della sua squadra che ha lodato nonostante il 3 - 1 finale incassato sul campo dell'Atalanta. "Sono orgoglioso ...Le uscite di Papi non sembrano essere apprezzate dal pubblico dei social che intravedono dei probabili dissapori anchel'ex moglie di Francesco. Isola, Andrea Lo Cicero mette nei guai ...

TOTTI: "CON MOURINHO AL TIMONE LA ROMA ANDRÀ LONTANO" - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francesco Totti a Dazn nel ...Nel post partita di Atalanta-Roma, su DAZN è andata in onda la consueta puntata del lunedì sera targata Pierluigi Pardo: Supertele. Tanti ospiti in ...