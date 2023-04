Tottenham | esonerato Cristian Stellini dopo il 6-1 col Newcastle Levy | “Inaccettabile ko”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Adesso è ufficiale., vice di Antonio Conte che qualche settimana fa è subentrato al lecceseil suo esonero dal, viene a sua volta mandato via dalla panchina degli Spurs. La decisione del presidenteè arrivatail clamoroso 6-1 con cui i londinesi hanno perso ieri in casa dele in un comunicato stampa il club ha spiegato le ragioni dell’avvicendamento con Ryan Mason. “La prestazione di domenica contro ilè stata del tutto. È stata devastante da vedere. Possiamo trovare molte ragioni per cui è successo e, mentre io, il Consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva, alla fine la responsabilità principale è mia. ...

Stellini: il comunicato ufficiale " Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Cristian è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e ...Commenta per primo Capolinea per Cristian Stellini. Dopo la debacle in casa del Newcastle, ilha allontanato il proprio allenatore, subentrato all'Antonio Conte , del quale era il vice. 6 GOL FATALI - I sei gol incassati dal Newcastle al St James' Park sono un punto di non ..., Stellini a rischio esonero immediato: riflessioni in corso'Non ci sono parole per ... L'ex vice di Conte -alcune settimane fa - è rimasto come manager ad interim, ma ora niente è ...

Tottenham, esonerato Stellini: squadra affidata a Ryan Mason Goal Italia

Cambia l'allenatore del Tottenham: Ryan Mason prende il posto di Cristian Stellini La sconfitta per 6-1 contro il Newcastle United costa cara a Cristian Stellini. Il Tottenham ha deciso di esonerare l ...L'allenatore italiano paga la disfatta contro il Newcastle in Premier. "La prestazione di domenica è stata del tutto inaccettabile" è il pensiero del presidente Levy sul sito del club ...