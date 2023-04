Torta di mele sofficissima | umida e golosa! Prova questa ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 aprile 2023) Spesso andiamo alla ricerca di torte super elaborate e dal gusto inusuale. Tuttavia la bontà di una classicadifficilmente può essere eguagliata. Per questo motivo, continuando a leggere, troverai la ricetta di una classica ma deliziosadidisarà soffice e buonissima e mangiandola sentirai sul palato il sapore della tradizione. Gli ingredienti da usare per portare a tavolasono i seguenti: 2130 gr di farina ½ bustina di lievito in polvere 150 gr di zucchero 80 gr di burro fuso Scorza grattugiata di mezzo limone Sale 70 ml di latte 50 gr di fecola di patate 2 uova Leggi qui sotto per preparare nella tua cucina una morbida e classicadi ...