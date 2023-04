Torpignattara – Si rompe una tubatura | strada allagata

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) – Disagio nella zona, allagati garage – Che le tubature che distribuiscono l’acqua in tutta Roma sono un colabrodo è cosa nota da anni e chi dovrebbe provvede sempre troppo tardi. Questa mattina,, periferia di Roma, si è svegliata con unatrasformata in fiume in piena. Via diè stata invasa da un flusso d’acqua all’altezza dell’incrocio con via Ciro da Urbino. L’acqua ha invaso la carreggiata e il marciapiede, allagando anche diversi garage. Le auto si sono dovute trasformare in qualcosa di simile ai motoscafi per superare il tratto ditrasformato in fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici dell’Acea.