Torna Fides | stasera su NapoFlix il confronto tra imprenditori e politici sul boom turismo in città

(Di lunedì 24 aprile 2023)a Napoli, per commercianti emanca una programmazione e il Comune è assente. Mentre cresce la preoccupazione per racket e camorra. Bicchielli (Noi Moderati): “Il centralismo ci ha portati a questa situazione”. Lo affermano gli ospiti della puntata diin onda questa sera alle 22.30 su, canale 86 Negli ultimi mesi l’immagine più frequente di Napoli è stata quella di unainvasa dai turisti. Ma queste ondate frenetiche diproducono davvero ricchezza? E quali sono i punti dolenti in unache deve fare i conti con alcuni problemi storici, come la pulizia, la sicurezza o la rete dei trasporti non adeguata? Di questi argomenti hanno discusso gli ospiti della nuova puntata di, il ...

"La nostra chiesa era quasi piena " scrive ail parroco p. Matteo Revelli, sacerdote della Società per le Missioni Africane (SMA). I partecipanti provenivano dai più disparati Paesi del mondo, ...Leggi su Agenzia"Chi è rimasto " spiega Elena Ajder , direttrice del Centro di accoglienza '' " lo ha fatto ... Si tratta quindi di una migrazione circolare con gente chee che va, si ferma e riparte. È una ...

Torna Fides, stasera su NapoFlix il confronto tra imprenditori e ... Il Denaro

Boom turismo a Napoli, per commercianti e imprenditori manca una programmazione e il Comune è assente. Mentre cresce la preoccupazione per racket e camorra. Bicchielli (Noi Moderati): “Il centralismo ...Sconfitta per il Kor a San Giuliano nel penultimo appuntamento di ritorno in Serie D Sabato sera a tinte molto forti, anche se con esiti differenti, per l’Assigeco, sconfitta in volata a Cividale (78- ...