Torna Di Maio e dà tre schiaffi agli italiani E la destra ci risparmi la sceneggiata

(Di lunedì 24 aprile 2023) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Alla fine Dici è riuscito! D’altro canto con tutto quel gran daffare che si era dato per sostenere l’elezione, poi fallita, a Presidente della Repubblica di Mario Draghi e poi quella riuscita della rielezione di Mattarella un premio lo meritava. Ricordate quando tuonava: “Le leadership hanno fallito, nel Movimento si apra una riflessione politica” contro Giuseppe Conte facendo saltare l’elezione di Elisabetta Belloni? Oppure quando, dopo essere stato ricevuto da Mattarella il 19 giugno 2022, lasciò il M5S con altri 61 per tentare di isolare Conte e dare ossigeno al governo Draghi? In quel momento tutta la stampa di Palazzo ne esaltava il percorso da bibitaro a uomo di Stato, al punto che, sotto l’accorta regia dello stratega Enrico Letta, riteneva che avrebbe finalmente tolto il M5S dalla scena politica insieme all’uomo più ...