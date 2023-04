Toprak Razgatlioglu dopo Gara 2 | “Yamaha | miglioriamo ancora”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il miglioramento nelle prestazioni della suae nel feeling centauro-moto è parso evidente davvero a tutti.torna a casa con zero vittorie, ma con tre podi all’attivo che gli hanno regalato delle prospettive certamente più esaltanti per il futuro in questo Mondiale 2023 di Superbike. Il turco, ex campione del mondo, sembra essere più serenole buone prestazioni sfoderate sull’asfalto di Assen. Le dichiarazioni di un soddisfattoal termine del weekend di Assen “Sono davvero contento, giro alla prima curva in2 e non cado come nel 2021 e nel 2022! Questo è un grande miglioramento! Ho fatto del mio meglio e sono arrivato secondo, sono contento per questo ma normalmente cerco sempre di vincere questa ...

Ad Assen è stato dominio totale per la Ducati in quello che di solito era un giardino di casa per Jonathan Rea ( caduto in Gara - 2 ) e. Bautista ha calato il tris regalando alla ...Il suo bottino stagionale fa impressione, con otto vittorie in nove gare e un vantaggio in classifica di cinquantasei punti sul primo inseguitore , quelche ha chiuso in crescendo ...Superbike - Classifica Piloti dopo Round Assen 2023 POS. PILOTA TEAM PUNTI 1 Alvaro Bautista Ducati 174 2Yamaha 118 3 Andrea Locatelli Yamaha 104 4 Axel Bassani Ducati 77 5 Jonathan Rea Kawasaki 73 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati 54 7 Danilo Petrucci Ducati 51 8 Dominique Aegerter ...

MotoGP 2023. Sfida (con voti) tra Toprak Razgatlioglu e Jack Miller, i piloti acrobati! Ecco chi vince! [VIDEO] - MotoGP Moto.it

Lo spagnolo merita il massimo dei voti, mentre il compagno Rinaldi incappa in un weekend nero. Razgatlioglu costante ...MotoGP, Superbike e ora anche in Supersport nonostante una correzione a livello di software arrivata con le moto già pronte a scendere in pista venerdì: la Ducati sta mietendo successi a ripetizione, ...