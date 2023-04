Tonino Orrù | il presidente umile che salvò il Cagliari e lo riportò in Serie A

presidente, Claudio Ranieri allenatore e Carmine Longo direttore sportivo. Se oggi c'è ancora un Cagliari è merito di queste tre persone che riuscirono alla fine degli anni Ottanta a ...Commenta per primo È morto all'età di ottantasei anni, presidente del Cagliari Calcio negli anni della doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri , l'attuale tecnico, alla guida della squadra. Insieme a una cordata di ...È morto all'età di ottantasei anni, presidente del Cagliari Calcio negli anni della doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l'attuale tecnico, alla guida della squadra. Insieme a una cordata di ...

Calcio: addio a Tonino Orrù, patron Cagliari in salto da C ad A Agenzia ANSA