Toh | guarda La Cnn elogia la Meloni e inguaia la sinistra

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ci sono poche cose che mandano in estasi i rappresentanti della, soprattutto di quella definita «radical-chic», come il leggere degli articoli negativi sull’Italia, sugli esponenti della destra provenienti dalla stampa estera. Un vero e proprio godimento dettato non solo dalla critica ma anche dal poter mostrare a noi, poveri ignoranti, che loro durante la colazione leggono il Financial Times, o l’Economist, che sfogliano Le Figaro eno la Cnn mentre noi armeggiamo con il rosa della Gazzetta. Una rassegna stampa quotidiana, ritrattata, condivisa, ogni qual volta c’è qualcuno che da lontano dice qualcosa di brutto su quello che accade da noi. Pezzi, analisi, opinioni che nella passata campagna elettorale prima del voto per le politiche erano pieni di allarmi: allarme fascismo, allarme conti, allarme sociale. Tutti pronti a dire che ...