Tina Anselmi | la fiction su Rai 1 martedì 25 aprile 2023 | trama | cast e anticipazioni

(Di lunedì 24 aprile 2023) Raiè pronta a presentare un film suin occasione della Festa della Liberazione, domani 25. Verrà trasmesso in prima serata su Rai 1, ‘– Una vita per la democrazia’. Uno scorcio di vita della partigiana prima e della sindacalista poi, capace di diventare la prima ministra della Repubblica italiana, del lavoro prima poi della Salute, e presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Il film tv in onda per celebrare la Festa della Liberazione Una pellicola che vuole celebrare la ricorrenza nella quale a vestire i panni della protagonista sarà Sarah Felberbaum che per arrivare preparata, ha voluto studiare la vita dell’e che ha trovato, per sua stessa ammissione, l’ultima scena, quella sulla Commissione ...

Figure come, che con De Gasperi condivideva l'idea di una società fondata sul rispetto dei diritti di tutti, senza lasciare indietro nessuno. 'Non c'è di peggio, in democrazia, che ...Tra le donne che hanno lasciato il segno nella storia recente dell'Italia c'è senza dubbio. Staffetta partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra in Italia: nel 1976 viene scelta per guidare il ministero del Lavoro e fu grazie a lei che ...Emblematica fu la partecipazione diall'età di 17 anni nella brigata autonoma di Cesare Battisti a Castelfranco, come quella di Marisa Cinciari Rodano che partecipò alla resistenza ...

Tina Anselmi, la P2 e quell’invito a cena riservato a soli uomini Corriere della Sera

In concomitanza con l’uscita il 25 aprile di un film tv a lei dedicato, proponiamo un’audiointervista in cui la più volte Ministro della Repubblica parla della sua esperienza come staffetta partigiana ...In occasione della Festa della Liberazione, ospite di Massimo Gramellini a “Le Parole”, in onda il sabato sera alle 20.20 su Rai3, è Sarah Felberbaum che interpreta Tina Anselmi nel film - in onda il ...