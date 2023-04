Tifosi Napoli | geniale striscione in risposta ai milanisti | “Nun te preoccupà guaglio…”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Idelnella notte hanno esposto uninalla provocazione deidel Milan per l’eliminazione Champions. Idelpossono finalmente esultare: la vittoria contro la Juventus nella notte di ieri significa che lo scudetto è ormai a un passo. Manca solo la certezza matematica, ma vincendo sabato contro la Salernitana e contemporaneamente non uscendo la Lazio vincitrice da San Siro nel match contro l’Inter, la vittoria del tricolore sarebbe ufficiale per gli azzurri. Una pagina importante è stata scritta ieri all’Allianz Stadium, esattamente cinque anni dopo la vittoria che arrivava grazie al gol di Koulibaly. In quel 2018 c’era solo l’illusione, ma oggi non più. Ilè ad un ...

l'entusiasmo per la prossima conquista dello scudetto è già alle stelle. Dopo la vittoria contro la Juventus che ha portato gli azzurri a un passo dal tricolore, migliaia dihanno atteso ...Commenta per primo È stata una notte indimenticabile per idelche finalmente possono lasciarsi andare, possono iniziare con i festeggiamenti veri e propri. La vittoria a Torino contro la Juventus significa oramai scudetto , mancano 5 punti alla ...La strada interamente occupata daiIlè atterrato pochi minuti dopo le 2 e ha impiegato quasi mezz'ora per completare le operazioni di sbarco e per prendere posto all'interno del ...

"San Giacomo da Napoli" e la rabbia dei tifosi Juve Gazzetta

Cori, striscioni e fuochi d'artificio per il ritorno in città della squadra di Spalletti. Da Osimhen a 'Kvara', i giocatori sul tetto del bus ...Arrivo trionfale per il Napoli: a Capodichino, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi con cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto ...