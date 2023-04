The Crown | arriva Kate | chi sarà ad interpretarla | somiglianza pazzesca

Leggi su newstv

(Di lunedì 24 aprile 2023) La prossima stagione di Theè attesissima: ecco chi vedremo nei panni della splendidaMiddleton. E’ sicuramente una delle più attese, la nuova stagione di The. Nei panni della nuova principessa del Galles,Middleton, ciun’attrice non solo bellissima ma somigliante a lei in un modo pazzesco: ecco di chi si tratta e tutto ciò che c’è da sapere. Chil’attrice a vestire i panni diMiddleton in The Ceown? – newstv.it (ansa foto)Senza dubbio la prossima stagione di Theè una delle più attese in assoluto. La serie tv, che ha visto protagonisti tantissimi attori emergenti, ha lanciato come Emma Corinne, ad esempio. Nelle vesti dell’indimenticata, ormai ex, Principessa del Galles che si è unita alla serie nell’ultima ...