Terzo polo | Renzi “Lavoriamo a un grande progetto”

(Di lunedì 24 aprile 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noida tempo, senza nessuna risposta agli attacchi personali, perchè si vada alche abbiamo definito riformista di questo Paese,, chiamatelo come volete. Io non mi attacco mai alle questioni personali, e di conseguenza spero che si possa fare quello che abbiamo deciso di fare ormai 6 mesi fa prendendo 2,5 milioni di voti degli italiani”. Lo ha detto il leader Iv Matteo, durante una conferenza stampa a Firenze. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Intanto però il- che solo la scorsa settimana era nei sondaggi Quorum YouTrend al 7.5% - perde 2 punti e arriva al 5.6%. A gioirne il centrodestra, che nel complesso aumenta di 1,5 punti ...IlInfrastrutture del Gruppo FS ha lanciato la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ...prevede interventi per rendere più efficienti le reti idriche e opere compensative per il...All'ipotesi di finire nel, Marcucci ha concluso: 'No, mi sono iscritto ad un piccolo partito, Liberali e democratici europei, dove penso che si possa lavorare su unliberaldemocratico ...

Intanto non si ferma la polemica sulla nomina da parte di Borrell, ministro degli Esteri dell'Ue, di Luigi Di Maio come inviato europeo per il Golfo Persico, la Lega chiede a Bruxelles di ripensarci, ...