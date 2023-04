Terrore al circo | leoni trovano uno spiraglio nella gabbia e scappano per sfuggire alle frustate del domatore – VIDEO

I due felini sono stati rintracciati nell'area parcheggio.tra gli spettatori, alcuni hanno postato le immagini sui ...... in tutta Europa, in tutto l'Occidente la destra scavalca a sinistra la sinistra neldi ... Forse, nel mondo ridotto amacabro, abbiamo proprio bisogno di tornare a scandalizzarci, di non ...... come quella di un. È la giostra della vita, questo è un disco dove la musica è centrale. ... E che parlano alla parte sana della società che non vuole farsi guidare dal, dalla paura, dall'...

Terrore al circo, leoni trovano uno spiraglio nella gabbia e scappano per sfuggire alle frustate del domatore… Il Fatto Quotidiano

Scena da incubo quella vissuta dagli spettatori di un circo cinese nella città di Luoyang nella provincia centrale di Henan. Mentre assistevano a uno spettacolo, infatti, si sono ritrovati a pochi met ...