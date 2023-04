Terra amara | anticipazioni | Demir è una furia | finisce malissimo

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 aprile 2023) Leper i nuovi episodi di: ecco cosa succede nella soap turca di Canale 5,è unae la situazione… Continuano come sempre ad arrivare leper, soap turca che intrattiene gli spettatori di Canale 5 nel primo pomeriggio, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Al momento non sono mancati i colpi di scena e non mancheranno nemmeno negli episodi che verranno trasmessi prossimamente. Leper le nuove puntate della soap turca (credits: Screenshot Mediaset Infinity) – grantennistoscana.itIn quest’ultima settimana, abbiamo visto il nervosismo die Mujgan per un parziale riavvicinamento tra Zuleyha e Yilmaz, mentre Behice ha cercato di scatenare ...