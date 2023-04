Tennis | Torneo Madrid Pliskova si ritira per infortunio al ginocchio

... è stata costretta a cancellarsi per un infortunio al ginocchio rimediato durante la sconfitta nei quarti di finale a Stoccarda la scorsa settimana contro Iga Swiatek, poi vincitrice del. ...... a Barcellona, Jannik dà l'ennesima prova di maturità ritirandosi e poi rientrando ai box, e Lorenzo conferma pregi e progetto, e torna numero 18 DJOKOVIC 5 Meglio perdere neldi casa, e con ...Il Niño in Catalogna ha ripreso in mano ilda dove l'aveva lasciato Nadal, lo stesso piglio. Con mezzodi vertice in infermeria o in convalescenza il favorito per la parte nobile della ...

Alcaraz vince il torneo ATP Barcellona: Tsitsipas battuto in finale 6-3, 6-4. HIGHLIGHTS Sky Sport

La ceca spera di recuperare per gli Internazionali e il Roland Garros ROMA (ITALPRESS) - Karolina Pliskova si è ritirata dal Wta 1000 di Madrid.Dopo il termine dell’ATP 500 di Barcellona, vinto da Carlos Alcaraz in finale su Stefanos Tsitsipas, il grande tennis rimane in Spagna e sale di livello con il Master 1000 di Madrid, che comprenderà s ...