Tennis | Stefanos Tsitsipas e la maledizione degli ATP500 | 10 Finali perse in carriera!

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un dato veramente incredibile. Il grecosperava ieri di sfatare il tabù Carlos Alcaraz, nella Finale dell’di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, l’ellenico, invece, ha dovuto subire la quarta sconfitta in altrettanti match disputati contro il funambolico iberico. Un confronto senza storia, vinto da Carlitos sullo score di 6-3 6-4. Oltre alla statisticascontri diretti altamente negativa contro l’iberico, c’è anche quella che fa riferimento alle Finale in tornei della tipologia 500. Il nativo di Atene, infatti, nei dieci atti conclusivi raggiunti in carriera è sempre uscito sconfitto. Indubbiamente,si è trovato a giocare contro rivali di alto livello, ma il digiuno descritto desta sensazione per un giocatore capace di raggiungere, fino a questo momento, due ...