Tennis | Jannik Sinner terzo nella classifica per match disputati nel 2023 | lo stop per Madrid inevitabile

(Di lunedì 24 aprile 2023) La notizia di ieri della rinuncia dial Masters1000 diha aperto un po’ il dibattito sulla decisione dell’altoatesino e su come abbia gestito la sua stagione. Diversi appassionati hanno posto l’accento sulla scelta non corretta, a loro avviso, di giocare a Barcellona e nello stesso tempo di aver “causato” il forfait per il torneo madrileno, più importante in termini di punti. Una risposta sul tema c’è stata data quest’oggi da Paolo Bertolucci, in un’intervista in esclusiva su OA Sport. La questione è semplice: in un’annata così lunga vanno fatte delle scelte e quella di, reduce da una serie di incontri notevole, era quella di ricaricare le pile in vista di un vero e proprio tour de force che contempla Roma, Parigi e i tornei sull’erba che porteranno a Wimbledon. Di conseguenza, la rinuncia a ...