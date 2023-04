Tennis | Italia da record | 20 giocatori nella top-200 come USA e Francia

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un movimento in evoluzione. L’si risveglia in questo lunedì 24 aprile con un ranking ATP che può sorridere. Oltre alla confermata di Jannik Sinnertop-10 (n.8 del mondo), c’è da constare il 18° posto (best ranking eguagliato) di Lorenzo Musetti, grazie alla semifinale raggiunta nell’ATP500 di Barcellona. Dopo mesi complicati, il carrarino sembra aver un po’ messo alle spalle il periodo complicato. In tutto questo, a colpire è il fatto che il Bel Paese abbia 20titop-200, essendo la nazione ad averne di più, insieme agli Stati Uniti e alla. Un riscontro reso possibile dal grande percorso di Flavio Cobolli a Monaco di Baviera, dove il classe 2002 tricolore per la prima volta in carriera è riuscito a spingersi ai quarti di finale di un torneo del massimo circuito ...