Tennis | Carlos Alcaraz | “Il Roland Garros è un obiettivo | prima devo pensare a Madrid”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023)lustra il trofeo conquistato nell’ATP 500 di Barcellona, ma non ha la minima intenzione di fermarsi. Il murciano, infatti, punta il mirino verso il bersaglio grosso sulla terra rossa: il. Con il numero 1 Novak Djokovic alle prese con un problema al gomito e una forma non certo scintillante, e un Rafa Nadal a sua volta fermo ai box ormai da mesi, sembra davvero che lo spagnolo classe 2003 possa essere considerato il grande favorito per il Major parigino. “C’è ancora il. Può succedere di tutto in questi due tornei, in queste settimane. Ilè un chiaroa breve termine. È un torneo che voglio davvero vincere, ma in questo momento siamo concentrati su...