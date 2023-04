Tennis | Atp Medvedev torna al n 3 del ranking | 20 top 200 per l' Italia

Un traguardo che matura grazie al rientro fra i primi 200 di Flavio Cobolli, risalito di venti posizioni fino alla numero 182 grazie ai quarti di finale all'250 di Monaco di Baviera, i primi in ...... Zeppieri e Nardi, al secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta Dopo il termine dell'500 di Barcellona, vinto da Carlos Alcaraz in finale su Stefanos Tsitsipas , il grande...Novak Djokovic è sempre il numero uno nella classificaed è sicuro di restare leader anche dopo il torneoMasters 1000 di Madrid, che non disputerà. Jannik Sinner resta all'ottavo posto, mentre Lorenzo Musetti sfrutta le semifinali di Barcellona per guadagnare due posizioni e arrivare 18esimo. Sale ...

ATP Barcellona, Carlos Alcaraz non ha problemi contro Stefanos Tsitsipas e si conferma campione Eurosport IT

Over the weekend, the father-of-three, 35, who lives in Oxshott, Surrey, revealed how he attempted to give his five-year-old daughter Edie a tennis lesson.Il russo scavalca Ruud, Sinner resta ottavo, Musetti ritrova la 18^ piazza ROMA (ITALPRESS) - Poche le variazioni nella Top 20 dei Pepperstone ...