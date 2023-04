Tennis | a Sharm El Sheikh successo del bergamasco Samuel Vincent Ruggeri

(Di lunedì 24 aprile 2023) Grazie ala bandiera tricolore sventola nel panorama dei tornei del circuito ITF maschile diin giro per il mondo. Il 20enne di Albino, in provincia di Bergamo, ha vinto il 25mila dollari diEl: nella finale sul cemento egiziano ilta lombardo, sesto favorito del seeding, ha battuto per 7-5 3-6 6-1, dopo quasi due ore e mezza di lotta, il sudafricano Kris, Van Wyk, settima testa di serie del tabellone. Persi tratta del quarto trofeo ITF della carriera, il primo del 2023.

