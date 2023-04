“Telecomando io” | cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 aprile 2023) News tv. lunedì 24 aprile 2023? Eccoci con un nuovo appuntamento della nostra rubrica nata per farvi trascorrere qualche ora davanti al televisore all’insegna della spensieratezza. I fan dell’«Isola dei famosi» sanno giàguardare ovviamente: su Canale 5 andrà in onda un’altra imperdibile puntata della trasmissione condotta da Ilary Blasi. E per tutti gli altri? Abbiamo selezionato per voi tre valide alternative, tra serie tv, film, documentari e talk. Leggi anche: “The Ferragnez 2”, tutto pronto per la nuova stagione: ecco quando esce Leggi anche: “The Good Mothers”, donne contro la ‘Ndrangheta: trama e cast lunedì 24 aprile 2023 Amate i gialli? La letteratura? Non potete non sintonizzarvi su Rai 1. Torna infatti un nuovo caso de “Il Commissario Montalbano”. Correva l’11 novembre 2002 quando “L’odore della notte”, la nona avventura televisiva ...