Tavascan | il primo SUV elettrico di CUPRA | farà il suo debutto nel 2024 Svelata anche DarkRebel

All'evento Exponential Impulse Cupra ha deciso di presentare al pubblico, ilSUV coupé completamente elettrico del marchio e il suo secondo modello EV dopo Cupra Born. Un'auto che ...Cupraè lunga 4.644 mm, larga 1.861 e alta 1.597; si basa sulla piattaforma Meb di Volkswagen, ideata per i veicoli elettrici. Si tratta infatti delSUV coupé 100% elettrico di Cupra ...BERLINO - La triangolazione industriale che nel 2024 condurrà al debutto della Cupra, ilSuv elettrico del marchio spagnolo alto di gamma, ha Berlino, Barcellona e Anhui come apici. La vettura è stata presentata oggi nella capitale tedesca alla vigilia del doppio ...

Cupra Tavascan, il primo SUV coupé elettrico spagnolo ha 340 CV Motor1 Italia

A pochi giorni dall'anteprima mondiale di CUPRA Tavascan a Berlino, il CEO di SEAT e CUPRA #waynegriffiths spiega cosa significa questo sogno diventato realtà per lui e per il marchio Dalla… Leggi ...Cupra ha sfruttato il weekend di Formula E a Berlino per presentare definitivamente la Tavascan, nuova elettrica basata sulla piattaforma MEB, ma con un tocco di design in più ...