Targhe alterne sulla statale Amalfitana in occasione dei ponti festivi 

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Tornano le163in coincidenza con i più noti “” festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio 2023. In queste date il transito adi tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica pari. Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d’Amalfi (inclusa ...