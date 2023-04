Tapiro a Ilary Blasi per gaffe all' Isola A Striscia frecciatina a Totti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nuovoper. Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, ala Notizia ci sarà la consegna dell'ottavoper la conduttrice. Dopo laa L'dei Famosi sui normodotati, Valerio Staffelli ha attapirato la. "A me i normodotati non piacciono", aveva detto nella puntata di debutto della diciassettesima edizione del reality show. «Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?», ha replicato laa Staffelli. Il fatto di essersi corretta da sola non ha impedito a Enrico Papi e Vladimir Luxuria di prendere in giro la conduttrice, improvvisando una gag diventata virale sul web. Si tratta del primo momento candidato a diventare uno dei punti chiave di questa ...

Testo..., tratto da... www.ilmessaggero.it !d'oro da Striscia La Notizia aBlasi: "A me i normodotati non piacciono", aveva detto la conduttrice confondendo "normodotati" con "normotipo", durante la puntata d'esordio de 'L'Isola ...d'oro alla conduttrice per la gaffe sui 'normodotati' "A me i normodotati non piacciono". CosìBlasi, confondendo 'normodotati" con "normotipo", durante la puntata d'esordio de 'L'Isola ..." A me i normodotati non piacciono ". CosìBlasi , confondendo "normodotati" con "normotipo", durante la puntata d'esordio de L'Isola dei ...Staffelli a consegnare alla conduttrice ild'oro ...

Il Tapiro d'oro a Ilary Blasi. Stasera a Striscia - Striscia la notizia Striscia la notizia

La Gaffe a "luci rosse" di Ilary Blasi durante la diretta dell'Isola sui "normodotati" non è passata inosservata. Striscia la Notizia ha consegnato alla ...Ilary Blasi riceverà un Tapiro durante la puntata di Striscia la notizia. La frecciatina poi all'ex marito, Francesco Totti.