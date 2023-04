(Di lunedì 24 aprile 2023) Laè pronta a ripartirepiù di due settimane di stop. La seconda competizione professionistica nazionale è oramai agli sgoccioli e tra il 26 e 27 aprile, si conosceranno le finaliste del torneo. Non a caso tra 48 ore inizierà la prima gara di ritorno delle semifinali. Mercoledì alle ore 21.00, infatti, ad affrontarsi saranno l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. A San Siro si prospetta una grande battaglia tra due compagini in grado di regalare spettacolo. Il derby d’genera sempre polemiche, sia all’interno del terreno di gioco che fuori dal campo e anche nell’ultima gara è successo veramente di tutto. Il risultato finale tra le due formazioni è stato quello di 1-1. Per i bianconeri, all’83esimo, a segnare ci ha pensato Cuadrado. Un gol che ...

... dopo la qualificazione ai quarti diTitano in autunno, sfiorando poi le semifinali, ora il ... che vuol dire sfida al Domagnano , la prossima settimana, per accedere alprincipale. 'È ...In cima al, si era ritirata per un problema alla spalla e fu Ons Jabeur a far suo il ... Quest'anno, come del resto dodici mesi fa, Swiatek guida ancora il seeding e si presenta con la...Bebe Vio irrompe nelladel Mondo di scherma con un weekend di emozioni. Nella tappa di Nimes (... IlIl quartetto azzurro ha iniziato la gara con il successo neldei quarti ...

Tabellone Coppa Italia 2023: la situazione dopo la semifinale d'andata OA Sport

La Coppa Italia 2023 è pronta a ripartire dopo più di due settimane di stop. La seconda competizione professionistica nazionale è oramai agli sgoccioli e tra il 26 e 27 aprile, si conosceranno le fina ...Partiranno già domenica 30 aprile i playoff di Serie C che determineranno l’ultima promozione in Serie B dopo quelle di Feralpisalò (Girone A), Reggiana (Girone B) e Catanzaro (Girone C) che hanno vin ...