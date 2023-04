Come accade dal 2012, con ilthe Green, anche quest'anno la filiale italiana della Casa di Hamamatsu ha proposto ai suoi dipendenti e ai concessionaridi tutto il territorio ...Sono state raccolte 2,3 tonnellate di rifiuti in occasione dell'edizione 2023 diThe Green con cui il brand di Hamamatsu ha ricordato la Giornata Mondiale della Terra 2023, in calendario sabato 22 aprile. Tra ciò che è stato rimosso sono stati segnalati anche materiali ...Auto srl inserisce l'evento all'interno del progettoItalia "The Green" che prevede, ogni anno, la pulizia di una zona specifica del territorio. Inoltre, si unisce al progetto ...

Suzuki Save the Green 2023, raccolte 2,3 tonnellate di rifiuti ... Italpress

TORINO (ITALPRESS) - 2,3 tonnellate di rifiuti, alcuni dei quali ingombranti e diversi rifiuti speciali. E' questo il risultato dell'edizione 2023 di Save ...As always, humor comes to the aid of Cubans. Social networks have been filled with criticism, memes, and jokes like this ...