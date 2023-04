Sushi con pesce crudo non abbattuto | ristorante nei guai | cosa hanno scoperto

... all'interno del rinnovato Parco XXV Aprile, zona area vivaio Centofioriil suggestivo sfondo ... dai tacos e burritos messicani al tradizionalegiapponese, passando per piatti di origine ...Da qui, però, altro break dell'Autofficina Lodi sempreBalboni, doppietta, e Lodi; nel finale ancora Cabassa per la Virtus per il definitivo 3 - 6. Nei Play Off di Serie C fa tutto il Koi, ...'E' stata un'avventura, rivederlo è emozionante, montarlo è stato un lavoro enorme,70 ore di ... Una sera a New York voleva mangiare la pizza in un ristorante dove c'era solo

Cagliari, sushi con pesce crudo non abbattuto: scatta il sequestro L'Unione Sarda.it

Il valore dei prodotti ittici ammonta a circa 50mila euro. Il noto locale in centro città è stato posto sotto sequestro dai Nas ...CAGLIARI. Avrebbe servito pesce crudo per la preparazione del sushi senza effettuare le procedure di abbattimento termico previste dalla legge per evitare le infezioni da Anisakis, i piccolissimi verm ...