Sushi con pesce crudo non abbattuto correttamente | scatta il sequestro in un ristorante cinese a Cagliari

(Di lunedì 24 aprile 2023)servito senza seguire la normativa per prevenire la parassitosi da anisakis: i carabinieri dei Nas didopo un’ispezione in undi proprietànel centro storico della città hanno sequestrato i locali adibiti a cucina, le attrezzatura e i prodotti ittici presenti nel locale. Lo riporta l’Unione Sarda. Il, infatti, non era stato sottoposto alle normali procedure di abbattimento tecnico. Il valore delè di circa 50mila euro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel corso di un'ispezione i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno scoperto che nel ristorante veniva servito sushi preparato con prodotti ittici non abbattuti. Per questo motivo i ... Preparavano e vendevano sushi senza rispettare le procedure previste dalla legge per l'abbattimento del prodotto ittico, mettendo in pericolo i clienti. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas durante il controllo in un ...

