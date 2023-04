Superbonus 2023 | lo stop alle cessioni e i nuovi lavori con platea di beneficiari molto ristretta

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Loper quasi tutti isembra riportare al 2019, quando l’unico modo per sfruttare l’agevolazione era avere un Irpef consistente. Una condizione che ad oggi si rivela in gran parte dei casi impossibile da rispettare. Solo una parte residua dei contribuenti risulta avere un Irpef tale da poter assorbire le detrazioni. Stando ai dati che riporta Il Sole 24 Ore, il 99,1% dei contribuenti potenzialmente interessati è escluso, a meno che ilo non sprechi in tutto o in parte l’agevolazione. La legge di conversione del decreto bloccaprevede la possibilità di recuperare la detrazione derivante dalin 10 quote annuali. Una condizione che, però, si applica solo ai bonus derivanti da spese sostenute ...