“Summonte Unita” | il candidato sindaco Capone presenta i compagni di squadra

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel vivo la campagna elettorale a, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Domani – 25 aprile – alle ore 18 presso il centro congressi “Don Alberto De Simone” di, saràta alla cittadinanza l’unica lista in corsa per guidare la cittadina alle falde del Partenio, “”, che vedealla carica diIvo.L’incontro sarà moderato dal giornalista Amedeo Picariello. La listaè un progetto che nasce dalla volontà di un gruppo di giovani che ha scelto di unire le proprie competenze e le proprie idee nell’intento di servire la comunità e renderla partecipe della vita cittadina. “Raccolgo un’eredità ...