Sudan | tutti evacuati gli italiani presenti nel paese

Italiani in fuga dalgli italiani sono partiti dal: è decollato l'ultimo aereo da Khartum con a bordo l'ambasciatore e il personale militare verso Gibuti. Da qui partirà un volo dedicato che entro ...gli italiani che hanno chiesto di partire dalsono in salvo e in volo verso Gibuti". Nella serata di ieri è giunto l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani (in foto) che ..."È vergognoso che le persone indebbano vivere quotidianamente nella paura. Devono essere concessi rimedi e risarcimenti effettivi ai sopravvissuti che hanno subito violazioni o abusi ...

Evacuati tutti i cittadini italiani: nel pomeriggio il rientro. Erdogan "pronto a mediare" RaiNews

Milano, 24 apr. (askanews) - Fuga dal Sudan. Gli Stati europei nel weekend hanno portato via dal paese in guerra la maggior parte dei cittadini che lo hanno chiesto. Fra loro oltre 100 italiani, trasf ...AGI/Vista - "Gli italiani che volevano lasciare il paese sono ora a Gibuti e rientreranno a Roma con un volo dell'Aeronautica militare verso le 19 all'Aeroporto di Ciampino, stanno tutti bene. L'Itali ...