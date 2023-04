Sudan | Tajani “Operazione rientro italiani ha avuto ottimi risultati”

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sbarcheranno 83e 13 stranieri, evacuati dalnon semplice, che però ha”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, durante un punto stampa all’aeroporto di Ciampino dove è atteso l’arrivo dell’aereo dell’Aeronautica Militare che sta riportando glievacuati dal, dove la guerra tra esercito e paramilitari infuria da oltre una settimana. “Ieri mattina ho contattato sia l’uno che l’altro dei leader in scontro tra di loro in. Hanno garantito entrambi che il convoglio degliche stavano lasciando il Paese sarebbe stato salvaguardato, e così è stato. Perciò ho ringraziato entrambi” ha aggiunto il ...

