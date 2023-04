Sudan | raggiunto l’accordo per un cessate il fuoco di 72 ore L’annuncio degli Usa dopo «estenuanti negoziazioni»

(Di lunedì 24 aprile 2023) I generali in guerra inhanno concordato un tregua di 72 ore nel conflitto civile in corso nel Paese. Ad annunciarlo è stato il segretario di Stato americano Antony Blinken, facendo sapere chesi estenderà dalla mezzanotte di oggi fino a quella del 27 aprile.è stato48 ore di «» tra le forze armate del Paese, facenti capo al presidente Abdel Fattah al-Burhan e le Rsf (Rapid Support Forces), guidate dal vicepresidente dello Stato Mohamed Hamdan Dagalo. Non è la prima volta che negli ultimi 10 giorni le due fazioni giungono a unil, ma nessuno ha retto fino al termine prestabilito. «Per promuovere una fine duratura dei combattimenti, gli Stati Uniti si ...

I generali in guerra inhanno concordato un tregua di 72 ore nel conflitto civile in corso nel Paese. Ad annunciarlo è ... L'accordo è statodopo 48 ore di "estenuanti negoziazioni" tra ...Le imbarcazioni provenienti dalla Tunisia hannol'isola dopo quattro giorni di mare ... Inoltre, migliaia di profughi sono in fuga dalla guerra ine si stanno dirigendo verso l'Europa....indal 1983 per fornire aiuti umanitari alle popolazioni colpite dalla siccità nel... Nel 2022, Save the Children hadirettamente 2,1 milioni di persone nel Paese, di cui 1,5 ...

Ad attendere sulla pista il ministro degli Esteri Antonio Tajani: 'Operazione difficile ma conclusa bene'. Borrell: 'Più di 1.000 europei evacuati dal Sudan'. Fino a venerdì almeno 427 morti e oltre 3 ...Da mesi Khalifa Haftar aiutava le Forze di sostegno rapido (Rsf) del generale golpista sudanese Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, alla battaglia contro l'esercito di Abdel Fattah al-Burhan ...