Sudan nel caos | bomba migranti verso l' Europa con la regia di Putin

(Di lunedì 24 aprile 2023) Arriveranno questa sera intorno alle 18.30 a Ciampino due voli dell'Aeronautica militare con a bordo 95 italiani provenienti dal. Ad accogliere i connazionali ci saranno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha espresso "apprezzamento per l'operazione efficiente, brillante e rapida che è stata compiuta inper i nostri concittadini", è il messaggio del capo dello Stato al ministro Crosetto, nel corso di un incontro al Quirinale. L'evacuazione dei cittadini stranieri continua, ma l'Occidente avrà a che fare con gli effetti della crisi a lungo. Il Paese è sprofondato nelma ora l'attenzione è destinata spostarsi da Khartoum a Port. "I destini del conflitto si stanno decidendo a 800 km di distanza ...

"Stanno tutti bene, voglio ringraziare chi ha partecipato a questa operazione difficile". "Tutti gli italiani che hanno voluto lasciare illo hanno fatto, sono stati trasferiti a Gibuti,Paese sono rimasti alcuni volontari di Emergency e alcuni missionari". Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al ...La Farnesina ha fatto sapere di essere impegnatamettere in salvo su aerei militari tutti quegli italiani che "hanno accettato" di lasciare il. Tra di loro c'è anche un missionario ...video Saibella, che si trova ininsieme alla figlia Marietta, chiedeva disperatamente l'intervento del ministero degli Esteri e dei funzionari dell'ambasciata indiana per essere portata in ...

Milano, 24 apr. (askanews) - "La situazione a Karthum è triste, è tutto distrutto, abbiamo perso tutto. Sono partito con questa maglietta e un pigiama, non mi rimane altro dopo 17 anni". Alla fermata ...I Paesi stranieri stanno evacuando le ambasciate. Il Canada sospende le operazioni. Nel terzo stato africano scoppia la crisi alimentare. I morti ...