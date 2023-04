Sudan | Mattarella “Evacuazione degli italiani efficiente e rapida”

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso di un incontro al Quirinale con una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, alla vigilia del 78° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergioha rivolto al ministro della Difesa, Guido Crosetto, “apprezzamento per l'operazione, brillante eche è stata compiuta inper i nostri concittadini”. Lo rende noto il Colle.Riguardo al 25 aprile,ha lodato “l'impegno e la determinazione che le associazioni impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesaideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione ...

