Sudan | italiani evacuati | tanta paura ma ora siamo al sicuro

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Una liberazione. Ho avuto un po' dima sono contenta di essere a casa, ringrazio tutti per gli sforzi. Non so se tornerei in". Lo ha detto Costanza Matafù, 34 anni, di Messina, appena ...

E' atterrato alle 20.24 all'aereoporto militare di Ciampino il Boing 767, il primo dei due velivoli che stanno riportando in Italia, dal, 96 96 persone, 83e 13 stranieri. Presente il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani. Il secondo aereo, un C130, dovrebbe atterrare dopo le 23., ostaggi a Khartoum. ..."Una liberazione. Ho avuto un po' di paura ma sono contenta di essere a casa, ringrazio tutti per gli sforzi. Non so se tornerei in". Lo ha detto Costanza Matafù, 34 anni, di Messina, appena scesa dal volo arrivato a Ciampino. Sua madre Aurora sorride: "Buona festa della Liberazione" dice alludendo al 25 aprile. "Abbiamo ......proveniente da Gibuti con a bordo parte delle 96 personeevacuate dal. Ad attendere sulla pista il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha accolto e salutato glie ...

Sudan, evacuati gli italiani: anche l'ambasciatore Tommasi. Tajani: "Sono rimasti alcuni volontari di Emergency e ... Il Fatto Quotidiano

È atterrato all'aeroporto militare il primo dei due velivoli che stanno riportando in Italia 96 persone, tra cui 13 stranieri. Presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il secondo aereo dovre ...(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2023 "Ce ne sono stati tanti di momenti delicati, sicuramente il transito dalla residenza verso l'aeroporto e il passaggio da una zona sotto occupazione delle vie para ...