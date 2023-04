Sudan | evacuati gli occidentali Erdogan pronto a mediare | colloquio Riad-Borrell

(Di lunedì 24 aprile 2023) Esodo dei cittadini Ue, con oltre 100 italiani già via nella notte fra il 23 e il 24 aprile. Ankara propone un negoziato diretto ma l’escalation non si ferma

L'India ha dichiarato che sta lavorando 'a stretto contatto con vari partner per garantire il movimento sicuro degli indiani bloccati inche desiderano essere'. L'esercito sudanese ha ...La testata localeTribune riferisce che il presidente turco Recep Erdogan si sarebbe offerto di ospitare negoziati diretti ad Ankara, dopo aver scambiato conversazioni telefoniche con i due ...Oltre 100 italianidalcon due voli dell'Aeronautica Militare. I connazionali sono al momento in sicurezza nella base militare di Gibuti che li ospiterà fino al rimpatrio, previsto nella serata di oggi. ...

La grande fuga dal Sudan in fiamme, Meloni: 'Evacuati gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

Dal Regno Unito ai Paesi arabi, Turchia, Indonesia, India, Cina, Giappone, Corea del Sud tutti i paesi stanno approntando piani per evacuare il personale diplomatico e i propri cittadini. L'Ue sta lav ...In Sudan, malgrado la una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari, mentre la situazione nella capitale Khartoum è ritenuta ancora troppo pericolosa. Di c ...