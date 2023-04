Sudan | evacuati 105 italiani | oggi il rimpatrio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Conclusa nella serata di ieri la prima fase dell'operazione. Glinella base militare di Gibuti Oltre 100dalcon due voli dell’Aeronautica Militare. I connazionali sono al momento in sicurezza nella base militare di Gibuti che li ospiterà fino al, previsto nella serata di. Tra glia causa dei violenti scontri che sono in corso nel Paese dallo scorso 15 aprile tra l’eserciro regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf), anche l’ambasciatore Michele Tommasi. “Si è appena conclusa la prima fase dell’evacuazione di cittadinidal, colpito in questi giorni da un violento conflitto armato. Grazie a un’operazione coordinata dall’Unità di Crisi ...

Oltre 100 italianidalcon due voli dell'Aeronautica Militare. I connazionali sono al momento in sicurezza nella base militare di Gibuti che li ospiterà fino al rimpatrio, previsto nella serata di oggi. ...Più di 100 militari americani hanno raggiunto ilin poche ore partendo dale passando per l'Etiopia per assistere i loro connazionali. Tra gli altri paesi che stanno radunando i ...Dichiarazione di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio: "Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali inche hanno chiesto di partire sono stati. Con loro ci ...

La grande fuga dal Sudan in fiamme, Meloni: 'Evacuati gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

In Sudan, malgrado la una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari, mentre la situazione nella capitale Khartoum è ritenuta ancora troppo pericolosa. Di c ...Oltre 100 italiani evacuati dal Sudan con due voli dell’Aeronautica Militare. I connazionali sono al momento in sicurezza nella base militare di Gibuti che li ospiterà fino al rimpatrio, previsto nell ...