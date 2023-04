Sudan | Crosetto “Evacuazione italiani frutto operazione interforze”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata un', con tre aerei C-130, 36 persone dell'aeronautica, 29 persone dei gruppi speciali, persone dell'Aise, dei Carabinieri, che insieme hanno coordinato l'degliin collaborazione con gli altri Paesi alleati”. Così il ministro della Difesa, Guido, ha commentato l'da Khartum, in, degli 83 cittadinie dei 13 cittadini stranieri, che hanno lasciato il Paese africano a seguito dello scoppio improvviso di una guerra civile tra opposte fazioni, e che stanno per arrivare in questi minuti all'aeroporto di Ciampino. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).