Sudan | chiusi sette ospedali su 10 nelle aree di guerra

Il 69% degli ospedali che si trovano nelle aree di conflitto inhanno sospeso i servizio e dei 79 nosocomi di base della capitale Khartoum e degli Stati federali coinvolti 55 non funzionano. Lo segnala il sindacato medico "Ccsd" sulla propria pagina Facebook.... non dimentichiamo che circa il 90% della popolazione inè estremamente povera e vive sotto ... quindi, il fatto di dover starein casa vuol dire non poter lavorare e non portare i soldi a ...Nel frattempo, Londra ha invitato i cittadini ina registrarsi presso la Fcdo e a rimanere al sicuro in luoghi. 'Riconosciamo che la situazione è estremamente preoccupante per i ...

Sudan: chiusi sette ospedali. Tajani: “Italiani in arrivo dal Sudan oggi pomeriggio” In Terris

Il 69% degli ospedali che si trovano nelle aree di conflitto in Sudan hanno sospeso i servizio e dei 79 nosocomi di base della capitale Khartoum e degli Stati federali coinvolti 55 non funzionano. (AN ...Milano, 24 apr. (askanews) - Fuga dal Sudan. Gli Stati europei nel weekend hanno portato via dal paese in guerra la maggior parte dei cittadini che lo hanno chiesto. Fra loro oltre 100 italiani, trasf ...