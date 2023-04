(Di lunedì 24 aprile 2023) Altri 19ni (un gruppo di sub che si trovava in crociera) sono rientrati sabato in Egitto. ' Ins ono rimasti alcunini che non sono voluti partire : si tratta perlopiù di ...

Non so se tornerei in'. Lo ha detto Costanza Matafù, 34 anni, di Messina, appena scesa dal voloa Ciampino. Sua madre Aurora sorride: 'Buona festa della Liberazione' dice alludendo al ...Non so se tornerei in', racconta Costanza Matafù, 34enne di Messina, appena scesa dal volo atterrato a Ciampino. Sua madre Aurora sorride: 'Buona Festa della Liberazione. Abbiamo visto la morte ...... prima un 767, poi un C130 della 46esima brigata aerea che, per esigenze di rifornimento, atterra a Roma più tardi, dopo le 23 Tajani: chiusa ambasciata inLa trappola di Karthoum però ormai è ...

Sudan, arrivato in Italia il primo aereo di italiani evacuati | Annunciato un cessate il fuoco di 72 ore TGCOM

È atterrato all'aeroporto militare il primo dei due velivoli che stanno riportando in Italia 96 persone, tra cui 13 stranieri. Presente il ministro ...Atterrato a Ciampino il primo volo con i nostri connazionali rientrati dal Sudan, un altro volo è atteso per la notte. Le parole del ministro Crosetto: "Operazione complessa e rischiosa" ...