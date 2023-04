“Successe cose gravissime” Eleonora Daniele | tutto lo studio senza parole a Storie Italiane

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)torna a parlare adi Davide Ferrerio. Vi avevamo già parlato della triste vicenda del 20enne di Bologna che era finito in coma a seguito di un’aggressione avvenuta l’11 agosto 2022 a Crotone mentre il giovane si trovava in vacanza. Colui che pestò brutalmente Davide, Nicolò Passalacqua che lo aveva scambiato per un’altra persona, è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi. Il fatto ha scosso molto l’opinione pubblica anche perché Davide Ferrerio fu scambiato per un 31enne che, con un falso account, stava corteggiando l’amica di 17 anni di Nicolò. Anche il Bologna Calcio e la curva rossoblù si erano mobilitati in segno di solidarietà verso il giovane. In più di un’occasione...