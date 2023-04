Studio Molinette Torino svela perché alcuni sono più protetti dal vaccino

(Di lunedì 24 aprile 2023), 24 apr. (Adnkronos Salute) - La risposta alla vaccinazione per il Covid-19 è influenzata dal profilo genetico individuale e questo dimostrasoggetti risultano piùdopo il. E' quanto emerge da unocondotto all'ospedalesu circa 10.000 dipendenti della stessa Città della Salute, e appena pubblicato sulla rivista scientifica 'Hla', sui quali è stata approfondita l'analisi sui fattori genetici che condizionano maggiormente la risposta ai vaccini con m-Rna. Lo, che ha incluso circa 500 dipendenti che si erano sottoposti a vaccinazione nel 2020, è stato possibile con la collaborazione di immunogenetisti, microbiologi, epidemiologi, con la regia della Direzione sanitaria e il supporto della Banca ...

