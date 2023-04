Studiare Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo | i vantaggi decisivi

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 24 aprile 2023) La lunga tradizione e l’attenzionepiù alta qualità dell’offerta didattica rendono laBo un’eccellenza nel panorama della formazionein Italia. Fondato nel 1951, l’Istituto di Alti StudiBo, è da più di 70 anni il punto di riferimento per la formazione di interpreti, traduttori e mediatori linguistici, grazie a un’offerta formativa unica e altamente professionalizzate, in grado di stare al passo con i tempi e di evolvere in base alle nuove esigenze del mondo del lavoro.presso laBo apre le porte a un mondo di opportunità professionali. Tutti iofferti dall’Istituto di Alti StudiBo sono presentati ...