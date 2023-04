Striscia la Notizia | Tapiro d’oro a Ilary Blasi dopo la gaffe sui ”normodotati” e i battibecchi con Francesco Totti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Questa sera ala. Ecco le anticipazioni.”normale” a«A me inon piacciono». Così, confondendo “” con “normotipo”, durante la puntata d’esordio de L’Isola dei famosi. Unache, sommata aia distanza con l’ex, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla conduttrice ildila, l’ottavo della sua carriera. «Ma diciamoci la verità, a chi è che ...

Appuntamento domani sera, all'interno della rubrica "Capolavori Italiani in Cucina". Domani sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica 'Capolavori italiani in cucina'. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Giuseppe ...Una gaffe che, sommata ai battibecchi a distanza con l'ex Francesco Totti, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla conduttrice il Tapiro d'oro di 'la', l'ottavo della sua ...La battuta sul nuovo compagno Bastian Muller Anche sul nuovo compagno di Ilary, il tedesco Bastian Muller , l'inviato dilaha voluto fare qualche domanda ironizzando sulla lingua ...

Striscia La Notizia, chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini Fanpage.it

Ilary Blasi riceve la visita di Valerio Staffelli per la sua consegna di un Tapiro d'Oro per la gaffe sui normodotati e i battibecchi a distanza con Totti.Questa sera, nella nuova puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà un tapiro d’oro ad Ilary Blasi. Non manca un riferimento anche all’ex marito Francesco Totti ...