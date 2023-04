, esonerato: il comunicato ufficiale " Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Cristian è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e ...Cristiannon è più l'allenatore del. Il club ha annunciato il suo esonero oggi, a 48 ore dal traumatico ko di domenica sul campo del Newcastle (6 - 1 e 5 - 0 dopo 25'). La squadra sarà ...Commenta per primo Capolinea per Cristian. Dopo la debacle in casa del Newcastle, ilha allontanato il proprio allenatore, subentrato all'esonerato Antonio Conte , del quale era il vice. 6 GOL FATALI - I sei gol incassati ...

Stellini-Tottenham, la storia è già finita. Ufficiale l'esonero dopo l'1-6 con il Newcastle La Gazzetta dello Sport

Cambia l'allenatore del Tottenham: Ryan Mason prende il posto di Cristian Stellini La sconfitta per 6-1 contro il Newcastle United costa cara a Cristian Stellini. Il Tottenham ha deciso di esonerare l ...L'allenatore italiano paga la disfatta contro il Newcastle in Premier. "La prestazione di domenica è stata del tutto inaccettabile" è il pensiero del presidente Levy sul sito del club ...